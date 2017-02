Swoim dramatem Szapołowska podzieliła się z "Super Expressem":

Wysiadłam pod Promenadą, a po minucie już nie było mojego samochodu WE 661JH Lexus perła biała - relacjonuje aktorka

Pani Grażyna ma teraz nie lada problem, bowiem nie może jeździć ze swoimi pupilami na spacery: No i jak mam teraz psy wozić do lasu? No jak?

Współczujemy.