Od pewnego czasu w mediach krążą plotki, iż Edyta Pazura jest w kolejnej ciąży. Żona popularnego gwiazdora w wywiadzie dla "Party" zaprzecza, ale przyznaje, że wraz z mężem planują kolejne dziecko:

Nie jestem w ciąży, ale oboje marzymy o dużej rodzinie. Obiecaliśmy to sobie na samym początku naszej znajomości. Tamta dziewczyna z pociągu wysiadła stację wcześniej. Tamta dziewczyna zmądrzała, wydoroślała, nabrała pokory i pewności siebie.

Edyta zdradziła także, jak zmieniła się od czasu poznania z Czarkiem:

Nie tracę czasu ani uwagi na błahostki lub ludzi, którzy są mi nieprzychylni. Stałam się formalistką. Kiedyś za wszelką cenę chciałam wkraść się w łaski innych. Dzisiaj, kiedy widzę nietolerancję, głupotę czy brak wychowania, odwracam się plecami i idę w swoją stronę. Ja chcę w tym wszystkim zawsze pozostać sobą. Mam twardy charakter i kiedy to zrozumiałam, to poluzowałam krawacik. Stworzenia takiego domu, że cała nasza czwórka nie chce z niego wychodzić, to sukces. Miejsca, gdzie na stole stygnie zupa, a w salonie przy kominku czeka gra planszowa, w którą Czarek znowu ze mną przegrywa. Poza tym, że pozostałam Edytą, która ma swoje marzenia i dąży do celu.