W rozmowie z jastrzabpost.pl, Wellman odniosła się do strajków kobiet w Stanach Zjednoczonych i pochwaliła solidarność nie tylko Amerykanek, ale również Polek:

Cieszę się, że kobiety w Ameryce są solidarne. Mam nadzieję, że kobiety w Polsce będą solidarne. Już byłyśmy raz, kiedy był "czarny protest" i mam nadzieję, że nie będziemy musiały wychodzić kolejny raz na ulice, a polityka nam nie sprzyja tym razem.

Dziennikarka obawia się jednak, że działania polityków znów zmuszą kobiety w Polsce do wyjścia na ulice:

Znowu wracają te same polityczne dyskusje na temat ustawy aborcyjnej, więc liczę na to, że nie będzie takiej potrzeby, że polityce pójdą po rozum do głowy i zastanowią się, co nam szykują. Lepiej, żeby kobiety nie miały piekła na ziemi. Warto się porozumiewać, rozmawiać na ten temat, nie przemycać niczego tylnymi drzwiami w Sejmie, bo jak nie to znowu wyjdziemy na ulice, a wtedy myślę, że będzie dużo gorzej.