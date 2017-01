Pisarka o swoich pretensjach napisała na Facebooku. Ozminkowski przypomina, że sama Agnieszka Szulim przyznała, że to czytana przez nią biografa "Sztuka kochania gorszycielki" zainspirowała męża do wyprodukowania filmu o Wisłockiej. Tymczasem Piotr Woźniak-Starak zupełnie zapominał o autorce książki:

To, że zapomniano mi wysłać zaproszenie na premierę Sztuka Kochania- historia Michaliny Wisłockiej"było przykre - błąd naprawiono po tym, jak oburzył się prof. Izdebski. To, że w żadnym wywiadzie nie wspomniano o mojej biografii "Sztuka kochania gorszycielki" albo wspomniano nazywając książkę po prostu biografią - było jeszcze bardziej przykre. Agnieszka Szulim osobiście powiedziała mi (w obecności jej męża), że moja książka zainspirowała Piotra Staraka do nakręcenia filmu. Oto, jak mówi Piotr Starak na premierze o mojej książce, do której prawa kupił, i na motywach której Krzysztof Rak napisał scenariusz: "Ja chciałem powiedzieć, tak, moja żona czytała, ona to miała, ja to przejąłem jako producent i tak wyszło".

Ozminkowski postanowiła więc przypomnieć producentowi o sobie i swojej książce:

No więc jeszcze raz panie Piotrze Starak - nazywam się Violetta Ozminkowski, jestem autorką "Sztuki kochania gorszycielki", bez której pański film prawdopodobnie by nie powstał. Bo kiedy chodziłam z tematem po wydawnictwach, nikt się Wisłocką nie interesował, dopiero gdy razem z Prószyński i S-ka udało nam się pokazać jak barwną postacią była, oprócz pana, zainteresowało się nią kilku producentów. Całe szczęście, że się rozchorowałam i mnie na tej premierze nie było, bo weszłabym na scenę i pokazała wspólne zdjęcia z planu filmowego, gdyby pan nie mógł sobie przypomnieć skąd mnie zna.