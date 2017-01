Maryla Rodowicz od kilku miesięcy żyje ze swoim mężem w separacji. Artystka próbuje ratować małżeństwo, nic nie wskazuje jednak na to, by udało jej się tego dokonać.

Krzysztof Krawczyk sam ma na koncie dwa rozwody, jednak od ponad 30 lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim z żoną Ewą. Maryli Rodowicz zaś, na problemy małżeńskie radzi zwrócenie się w stronę wiary:

Przyglądam się temu, co się dzieje i mam na ten temat swoje zdanie: nie ma drugiej takiej piosenkarki, jej głos to fenomen. Marylko, Matka Boża jest również twoją matką i całej ludzkości. Dokonaj oddania swojego problemu z ręce Niepokalanej. To będzie najskuteczniejsze. - powiedział w tygodniku "Rewia"