Choć Radom nie leży nad morzem, a nawet nie przepływa przez niego żadna większa rzeka, Ministerstwo Obrony Narodowej uważa, że będzie to dobra lokalizacja dla siedziby Stoczni Marynarki Wojennej. Politycy PiS tłumaczą, że wybór ten podyktowany jest faktem, iż w Radomiu znajduje się centrala Polskiej Grupy Zbrojeniowej i siedziby stoczni stałaby się częścią konsorcjum.

Szymon Majewski uważa zaś, że ta decyzja może otworzyć drogę do kilku innych zmian:

Skoro siedziba stoczni Marynarki Wojennej ma być w Radomiu to Koleje Linowe powinno się przenieść do Gdańska, Łódź do Warszawy, pierniki toruńskie do Krakowa a centralę podwawelskiej do Poznania.