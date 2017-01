Zarówno w swoich kabaretowych występach, jak i wypowiedziach dla mediów, Jan Pietrzak nie ukrywa, że sympatyzuje z obecną władzą, opozycji zaś nie szczędzi ostrych słów. Jerzy Połomski uważa, że artysta nie powinien angażować się w politykę po żadnej stronie, bowiem traci swoją niezależność:

Angażując się w politykę, artysta musi schlebiać temu, kto aktualnie jest u steru. W polityce brak jest szczerości. Artyści nie powinni angażować się w politykę. Jaś Pietrzak pokazuje się teraz z kabaretem. On ma zapędy i to ludzi zraża czasem, ale on wie, czego chce. Musi trochę pofolgować - powiedział piosenkarz w rozmowie z "Super Expressem"

Jak na słowa Połomskiego zareagował sam Jan Pietrzak? Kabareciarz nie powstrzymał się od drobnych złośliwości:



To jego prywatny osąd. Ja o nim mogę powiedzieć, że się w ogóle nie zmienił. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej. Bardzo go lubię, zawsze go lubiłem, ładnie śpiewa. Jak chodziłem do przedszkola, z chęcią słuchałem jego piosenek, miał ciepłe brzmienie głosu. - powiedział