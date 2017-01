W rozmowie z Newserią Agnieszka Woźniak-Starak przyznała, że dziennikarstwo polityczne było jej marzeniem. To na nim skupiała się głównie jako studentka i nawet swoją pracę dyplomową poświeciła Monice Olejnik oraz innym dziennikarzom zajmującym się rozmowami z politykami.

Niestety jednak jej kariera potoczyła się w zupełnie innym kierunku:

Los mną pokierował trochę inaczej, w stronę rozrywki, a to jest taka droga, z której trudno się zawraca - powiedziała prowadząca "Azja Express"

Zapytana o to, czy przyjęła by dziś propozycję poprowadzenia serwisu informacyjnego odparła, że choć prywatnie chętnie takowe ogląda, to nie podjęłaby się takiego wyzwania, gdyż jej myśli skupione są wokół innych tematów.

Widzielibyście Agnieszkę Woźniak-Starak w roli nowej Moniki Olejnik?