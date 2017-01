Michał Piróg, jako bohater książki Jacka Grabowskiego "50 sekretów Polaków znanych i wybitnych", udzielił wywiadu promującego to wydawnictwo. Odpowiadając na jedno z pytań, celebryta w ostrych słowach wyraził się o papieżu:

Zabijamy wszyscy. Z tych samych powodów, albo z powodów religijnych. Jest to głupie. W Polsce z powodów religijnych chcielibyśmy gejów kamieniować i osoby, które używają prezerwatyw. Jeżeli papież katolicki jedzie do państw Afrykańskich i mówi, że używanie antykoncepcji jest atakiem oraz bluźnierstwem wobec Boga, nie licząc się z tym, że Afryka zmaga się z największym zagrożenie i największą plagą HIV i chorób wenerycznych, to kim jest papież, jak nie skurwysynem?

Piróg został także zapytany, czy z racji swojej orientacji seksualnej, nie boi się podróżować do krajów arabskich.

Nie jeżdżę do większości państw arabskich, ale to nie ze względu na swój homoseksualizm, ale jeszcze jedną cechę, jaką posiadam. To mogłoby bardzo skomplikować moje podróże. A do tego mój homoseksualizm to już w ogóle jak wejść do trumny. Chodzi o moje pochodzenie i to, że współpracuję z kilkoma ministerstwami Izraela. Gdybym się odważył pojechać i połączono by fakty, to jadąc sądzę, że dostałbym jakieś dożywotnie wakacje w którymś z więzień - dodał. O ile nie ekspresowe kamieniowanie. Tudzież jakąś inną średniowieczną metodę wyleczenia. Wkurzają mnie Stany Zjednoczone, które są debilne. A teraz, gdy mają tego nowego prezydenta to będą wtórnie debilne.