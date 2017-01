Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska jako dwie najpopularniejsze polskie trenerki, nieustannie są do siebie porównywane. Kiedy żona Roberta Lewandowskiego zaszła w ciążę, starsza koleżanka coraz częściej spotyka się z pytaniami, czy zamierza pójść w jej ślady.

Kiedy podobne pytanie padło w programie "Dzień Dobry TVN", Ewa odpowiedziała:

Do 30-tego roku życia byłam przy stole zawsze pytana, kiedy w końcu wyjdę za mąż. Teraz jestem pytana, kiedy pierwsze dziecko. Jak będzie to pierwsze, będę pytana, kiedy to drugie. Także spokojnie. Teraz jesteśmy na takim etapie, że chcemy nacieszyć się sobą z mężem. Troszeczkę zwalniamy tempo, bo ostatnie pięć lat było naprawdę szalone. Dziecko jest projektem na całe życie i tu się zgadzamy. Mamy czas… Lefteris będzie wspaniałym tatą. Bardzo gratuluję Ani Lewandowskiej i cieszę się jej szczęściem.

Czy macierzyńskie plany Ewy Chodakowskiej wzbudzi w polskich mediach taką sensację, jak ciąża Anny Lewandowskiej?