Tablica znajduje się na rogu ulicy Grójeckiej i Wawelskiej w Warszawie i została tam umieszczona by uczcić pamięć 40 mieszkańców Warszawy rozstrzelanych w tym miejscu przez Niemców. Kilka dni temu na mur i część tablicy zostały zamazane graffiti.

Filip Chajzer na własną rękę postanowił znaleźć sprawcę aktu wandalizmu. Na swoim profilu na Facebooku napisał:

W zamian za dane i namiary na skur***iela, który tak potraktował tablicę upamiętniającą pomordowanych przez Niemców mieszkańców Warszawy obiecuję zrobić o nim bardzo interesujący materiał, rodzice będą pękać z dumy. Zapraszam na priv.

W kolejnym wpisie Filip zachęcał swoich fanów z Warszawy, by przyszli pod tablicę i zapalili znicz: Może ten matoł widząc naszą reakcję weźmie podręcznik do ręki i pierwszy raz w życiu przeczyta go ze zrozumieniem.

Co sądzicie o akcji Filipa Chajzera?