Karolina Korwin Piotrowska nazwała zachowanie Ryszarda Petru "dowcipem roku":

Był Egipt.

Była Grecja.

Teraz bliska sercom Polaków jest Madera.

Dowcip roku mamy już na jego początku.

Dlaczego opozycja w Polandzie to taka beznadzieja...

W podobnym tonie wycieczkę lidera opozycji podsumował Andrzej Saramonowicz:

Wszystko - jak zawsze - okazuje się kwestią talentu; taki Marcin Wolski dwoił się i troił, pocił i sapał, dyszał i dmuchał, a i tak autorem największej noworocznej szopki okazał się Ryszard Petru.

W obronie Ryszarda Petru stanął zaś Szymon Majewski:

Skoro rząd może przenieść głosowanie do innej sali to Petru może przenieść protest do Portugalii.