Magdalena Ogórek nie marnuje żadnej okazji do tego, by wyrazić swój zachwyt nad politykami rządzącej partii. W rozmowie z wideoportal.pl wykorzystała w tym celu pytanie o kobiety w polskiej polityce:

Uważam, że w polskiej polityce jest ogromna przestrzeń dla kobiet. Mamy już kolejną panią premier. Mieliśmy Hannę Suchocką, była Ewa Kopacz i jest świetnie odbierana przez społeczeństwo Beata Szydło. Wskaźniki zaufania, jakimi ona się cieszy pokazują, że Polki i Polacy ufają kobiecie na tak wysokim stanowisku

Ciepłych słów doczekała się także pierwsza dama:

Ogromny zachwyt panią Agatą Dudą. Wiele kobiet przygląda jej się z uwagą i zbiera bardzo pozytywne recenzje.

Ogórek nie zgodziła się z zarzutami, że Agata Duda zbyt rzadko zabiera głos w ważnych tematach społecznych i politycznych.

Każda pierwsza dama ma prawo wybrać sobie taki sposób funkcjonowania, jaki uzna za zasadny. Niektóre media próbowały sprowokować ją do wypowiedzi, a ona uznała, że dana tematyka jest zbyt newralgiczna i nie chciała mówić. Ja tak to odbieram. Natomiast pani prezydentowa mówi i to bardzo dużo. Śledzę, to co robi i ona codziennie uczestniczy w bardzo ważnych wydarzeniach i bardzo istotnych inicjatywach. Odwiedza szpitale i domy dziecka, jest między ludźmi i dotyka spraw bardzo ważnych

Zgadzacie się z opinią Magdaleny Ogórek?