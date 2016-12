Jak podaje TVN24.pl, polska policja poszukiwała Piotra K. od roku, w związku z popełnieniem przez niego sześciu przestępstw. On sam długo naśmiewał się z nieudolności służb, regularnie zamieszczając posty i zdjęcia na Facebooku.

Na początku sierpnia 2015 roku sąd wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Podejrzany był przez nas poszukiwany, ale bezskutecznie. W połowie października prokurator rozpoczął poszukiwania listem gończym - wyjaśnił dziennikarzom tvnwarszawa.pl Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Piotrowi K. zarzuca się popełnienie sześciu przestępstw: trzech oszustw, wprowadzenie do obiegu kosmetyków wbrew zakazom ustawowym, wprowadzanie do obrotu produkt leczniczy bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz prowadzenie reklamy produktów leczniczych.

Jeszcze 20 grudnia Piotr K. zapewniał na Facebooku, iż został uniewinniony:

ZOSTAŁEM UNIEWINNIONY W KOLEJNEJ CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

( Poprzednie zdjęcie jednak usunąłem )

Oczywiście nic się nie zmieniło i zostałem uniewinniony w kolejnej części postępowania w prokuraturze ( RP II Ds 55.2016 ) ale mój przyjaciel uświadomił mnie, że nie powinienem w ogóle koncentrować się na tych ludziach którzy mnie fałszywie oskarżali. Muszę im wybaczyć, iść do przodu i patrzeć jedynie na cel - aby zostać najmłodszym polskim miliarderem.

Nie mogę myśleć o sępach i pasożytach które chciały mnie oskubać wspólnie i w porozumieniu wykorzystując do tego prokuraturę. Nie mogę pielęgnować w sobie niechęci do kłamliwego TVN-u który w obliczu dzisiejszego uniewinnienia przedstawiał wypowiedzi osób które jak potwierdziła już prokuratura - nie mówiły prawdy. Niech TVN-em zajmie się prokuratura w ramach zniesławienia. Może prokurator udowodni że seria kłamliwych programów o mnie w najwyższych oglądalnościach nie była dziennikarskim śledztwem a ohydną manipulacją ze względu na to że współpracowałem z ich konkurencją - Polsatem i TVP.

Temat byłych współpracowników którzy oskarżali mnie o oszustwo zostawiam za zamknięty - wraz z dzisiejszym umorzeniem postępowania.

Naprawdę szczerze im życzę aby kiedykolwiek znaleźli takiego partnera w biznesie jakim jestem ja: Uczciwy, oddany, pracowity, honorowy i zdeterminowany. Teraz to już nie tylko słowa - “ mają je na piśmie od prokuratora. “