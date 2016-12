Na swoim profilu na Facebooku Kinga Rusin napisała co myśli o poczynaniach rządu:

To teraz czeka polskie lasy! Od 01.01.2017 będzie można już bezkarnie ciąć wszystko jak leci! Podstępnie przegłosowano nowelizację ustawy o ... ochronie środowiska. W Sali Kolumnowej. Razem z ustawą budżetową. Bez wysłuchania opozycji. Bez jakiejkolwiek dyskusji. Bez dopuszczenia do głosu organizacji ekologicznych. Bez wysłuchania SUWERENA! Odpowiedz sobie na pytanie: czy zgadzasz się na dewastację polskich lasów? Bezpardonową, bezsensowną wycinkę, obliczoną na szybki zysk wąskiej, uprzywilejowanej grupy która rości sobie prawo decydowania o tym, co należy do NAS WSZYSTKICH pomijając NASZE zdanie!? Zastanów się jak będzie wyglądał krajobraz Polski!? Nie zgadzam się na to!!! A Ty?

Kiedy jeden z internautów zasugerował, że zamiast krytykować, powinna zająć się edukacją społeczeństwa, dziennikarka odpowiedziała:

Nie o tym jest tam ustawa! Jest tak napisana ze zgodnie z nią można teraz ciąć jak leci bez żadnych konsekwencji! I o to chodziło! Tu nikt nikogo nie zamierza edukować! Edukacja to lata. Poza tym dobrze wyedukowany naród NIGDY nie zgodziłby się tak spokojnie na to co się teraz wyczynia!!!