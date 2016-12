Magda Gessler podzieliła się z internautami mailem, jakiego dostała od jednej z fanek. Kobieta opisuje w nim, jak będąc przejazdem w Katowicach, chciała zjeść obiad w jednej z tamtejszych restauracji. Niestety okazało się, że obsługa lokalu nie chciała wpuścić do środka jej psa.

Powołałam się na Panią Magdę Gessler, która była w jednym z programów „za” obecnością pieska w restauracji. Nic nie pomogło. Zostawiłam więc pieska przed drzwiami a sama zamówiłam kotlet wiedeński siadając najbliżej drzwi wejściowych aby nie stracić z oczu czworonoga. Po 15-20min. otrzymałam zimne ziemniaki, mały kotlet, mało surówki na ogromnym talerzu. NIE POLECAM!!!

Gessler nie kryła swojego oburzenia takim zachowaniem restauratora:

To skandal ! Apeluję do wszystkich restauracji o inne traktowanie czworonogów !!!! Ja bym do tego miejsca już nie weszła ! Zgłaszajcie takie sytuacje niech wszyscy wiedzą jakie przybytki omijać. Dbamy o wszystkie zwierzęta zwłaszcza w taką pogodę. Pamiętajcie i udostępniajcie ‼️

Czy waszym zdaniem psy powinny być wpuszczane do restauracji?