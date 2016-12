Jak podaje "Super Express", to już drugi raz, kiedy gorzowska publiczność, która zakupiła bilety na przedstawienie z Anną Muchą została wystawiona do wiatru. Spektakl "Single po japońsku", który początkowo miał odbyć się 8 października w Teatrze im. J Ostrewy, został przełożony na 17 grudnia, z powodu złego stanu zdrowia głównej gwiazdy. Niestety również w drugim terminie sztuka nie została wystawiona, bowiem jak się okazało, Anna Mucha rozstała się z Teatrem My.

Produkcja zakończyła współpracę z Anną Muchą. Nie możemy ujawnić szczegółów, ale potwierdzamy, że umowę zakończono w wyniku konfliktu aktorki i produkcji. Coś poważnego musiało się wydarzyć, skoro aktorka została zwolniona przez producenta. Umowę z gwiazdą rozwiązano 10 grudnia, a nas o tym fakcie oraz o tym, że spektakl w Gorzowie trzeba odwołać, poinformowano dopiero 14 grudnia - mówi w rozmowie z "Super Expressem" przedstawiciel Agencji Artystycznej Monolit, zajmującej się dystrybucją spektaklu w Polsce.

Menadżerka Anny Muchy odmówiła komentarza w tej sprawie. Tabloid zaś, powołując się na nieoficjalne źródła twierdzi, że powodem nieporozumienia między aktorką, a produkcją spektaklu były pieniądze. Gwiazda miała bowiem zażądać podwyżki.