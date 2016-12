Swoimi refleksjami na temat "dobrej zmiany", Marcin Meller podzielił się na Facebooku. Dziennikarz uważa, że obecne media publiczne prezentują poziom propagandy PRLu:

Jeszcze nie tak dawno, gdy mnie ludzie w wieku szkolnym i uczelnianym podpytywali jak to było za komuny, w stanie wojennym etc, musiałem uciekać się do plastycznych opowieści. Teraz na szczęście jest prościej. Jak wyglądała propaganda stanu wojennego? A włączcie se dzieciaki Wiadomości TVP, jeden do jednego, może tylko troszkę głupiej, ale tak to wyglądało w roku 1982.

Meller krytykuje także osoby, które robią kariery dzięki "dobrej zmianie":

I nie wiem co będzie, ale jedno wiem. Ludzie, którzy biorą robotę dzięki dobrej zmianie, którzy dzięki tej paskudnej zmianie robią chwilowe kariery będą za to pokutować jak niegdyś marcowi docenci czy karierowicze stanu wojennego.