O rzekomym uczuciu, jakie połączyło aktorów pisze magazyn "Rewia", powołując się na osobę z produkcji "Klanu":

Wciąż są razem. Razem przed kamerą, razem w garderobie, nawet w autobusie restauracyjnym siedzą obok siebie jakby świat poza sobą nie widzieli – twierdzi informator

Jacek Borkowski zapytany wprost, czy z Magdaleną Wójcik łączy go bliższa relacja, odparł:

Na takie pytanie mogę odpowiem tak: bardzo bym sobie tego życzył. Tylko tyle i nic więcej, bo nauczono mnie szacunku do kobiet (…) Jest piękna, inteligentna, ma w sobie dużo empatii, nie powoduje konfliktów i umie rozmawiać, a to jest to, co cenie w kobietach. Ale najbardziej ujmuje mnie tym, że szanuje wszystkich od reżysera po makijażystkę i garderobianą i nie dzieli ludzi na lepszych o gorszych. Tego nas kiedyś uczono w szkole aktorskiej, Magda i ja jesteśmy z tego samego „podwórka” – wyznał Borkowski