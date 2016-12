Dariusz K. spędził w areszcie ponad dwa lata po tym, jak będąc pod wpływem narkotyków, zabił na pasach kobietę. W listopadzie sąd zdecydował, że po wpłaceniu kaucji, muzyk może oczekiwać na swój proces na wolności.

Jak podaje "Super Express", od czasu wyjścia z aresztu, Dariusz K. nie skontaktował się ze swoim synem. O komentarz tabloid poprosił mamę Allana, Edytę Górniak. Gwiazda wyznała, że chłopiec wciąż bardzo przeżywa sytuację z ojcem:

Kiedy przeczytaliśmy o wyjściu jego taty w mediach, oczywiście najpierw porozmawiałam z Allankiem. Wyłącznie jego emocje są dla mnie ważne. Nie było to proste… Ta sytuacja przypomniała mu coś, co on bardzo głęboko trzyma w sercu, a ja staram się codziennie o to, żeby jego serce było spokojne, żeby nie miał wahań emocjonalnych, żeby chciał się rozwijać, żeby nie był zgaszonym dzieckiem, schowanym, zawstydzonym. Myślę, że ten wstyd zawsze będzie miał w sercu… Na szczęście jesteśmy teraz w innej rzeczywistości.

Piosenkarka wyznała także, że to Allan zdecyduje, czy będzie chciał w najbliższym czasie spotkać się z ojcem.