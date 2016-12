Sprawa Romana Polańskiego trafiła do Sądu Najwyższego za sprawą prokuratora generalnego, Zbigniewa Ziobry. Skierował on do sądu kasację postanowienia Sądu Okręgowego, mówiącego o niedopuszczalności ekstradycji reżysera.

Wyrok Sądu Najwyższego ucieszy nie tylko samego Romana Polańskiego, który będzie mógł odwiedzać Polskę bez obaw, ale także Tomasza Lisa, który uznał wyrok za porażkę Zbigniewa Ziobry:

Ziobro ostatecznie przegrał z Polańskim. Są jeszcze sądy. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 6 grudnia 2016

Monika Olejnik zaś zauważyła, że słynny reżyser w końcu będzie mógł w spokoju odwiedzić grób swojego przyjaciela, Andrzeja Wajdy:

Sąd Najwyższy nie zgodził się na ekstradycję Romana Polańskiego do USA. Prokurator Generalny Z.Ziobro przegrał. Teraz Polański może przyjechać na grób przyjaciela Andrzeja Wajdy.