Karpiel-Bułecka długo czekał na to, by zostać ojcem. Kiedy już na świecie pojawiła się jego córka Antosia, muzyk zakochał się w rodzicielstwie. W rozmowie z "Twoim Imperium" wyznał, że marzy o kolejnym dziecku:

Ja naprawdę bardzo lubię dzieci. Mam też nadzieję, że nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa w tej sprawie. Jeżeli w domu jest dużo dzieci, to one lepiej się chowają. A życie jedynaka jest smutne. Chciałbym, żeby moja córka miała rodzeństwo. (...) Gdy się ma już dziewczynkę, byłoby super, żeby do rodziny dołączył jeszcze chłopiec.

Zapytany jednak o to, czy zamierza wziąć ślub z matką swojego dziecka, Pauliną Krupińską, odparł:

Mam piękną córkę, w której jestem zakochany oraz wspaniałą kobietę u boku, więc cóż mi więcej potrzeba do szczęścia? Jest nam dobrze tak, jak jest