Kiedy Cezary Pazura po raz pierwszy spotkał Edytę w pociągu PKP, ona miała wówczas zaledwie 19 lat. Z początku niewinna znajomość szybko przerodziła się w poważny związek, a następnie małżeństwo. Dziś para ma dwójkę wspólnych dzieci i 9-letni staż małżeński.

Goszcząc w programie "Dzień Dobry TVN" państwo Pazurowie opowiedzieli o swoim związku. Cezary zapytany o to, co łączy ich mimo 26-letniej różnicy wieku, odpowiedział:

Na początku zastanawiałem się co mogę mieć wspólnego z dziewiętnastoletnią dziewczynką. Poznajesz drugą osobę i to jest wielka niewiadoma. Edytka była osobą bardzo dojrzałą, to było cudowne zaskoczenie, rozsiewała urok wokół siebie, czułem się młodszy. Wszystko rozumiałem, co ona do mnie mówi.

Pazura przyznał także, że młodsza partnerka odmładza mężczyznę:

Na pewno dla mężczyzny jest to rodzaj wyzwania. Osoba młodsza ma więcej siły, ma większą wydolność, jest ładniejsza.