Chajzer robiąc zakupy w jednej z księgarni, stał w kolejce za chłopcem, który chciał kupić sobie książkę. Niestety młodemu czytelnikowi zabrakło pieniędzy i musiał odejść z kwitkiem. Dziennikarz postanowił pomóc i kupił książkę, ale nie zdołał dogonić chłopca, by mu ją wręczyć. Postanowił więc odnaleźć go za pomocą Facebooka:

Chłopaku w czarnej kurtce i z czarnym plecakiem Adidasa. O 15:40 w Sadybie Best Mall chciałeś kupić sobie książę ale zabrakło Ci kasy. Stałem za Tobą w kolejce i książkę Ci kupiłem bo każde dziecko powinno mieć książkę o której marzy. Niestety Pani z Empiku strasznie się guzdrała i mi przepadłeś. Wal na priv, książka czeka!

Wpis zobaczyła mama chłopaka i tak upragniona książka trafiła w ręce młodego czytelnika. Filip zaś otrzymał w podziękowaniu łakocie:

Janku, DZIĘKUJĘ za urodzinowy zestaw kokosowych kulek na R :) Codziennie jedna i do wiosny wystarczy. Janek to mój nowy kumpel z kolejki. Razem z siostrą uwielbia Warcrafta i ma wspaniałą mamę, która śledzi mój profil. To dzięki mamie udało mi się tak szybko odnaleźć zaginionego mola książkowego. Ściskam mocno i miłej lektury! Ps. To fantastyczne, że dzieciaki jarają się czytaniem