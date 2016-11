Sesje zdjęciowe, reklamy, celebryckie imprezy i pozowanie na ściankach - to wszystko z pewnością musi zajmować dużo czasu. A jeśli dodamy do tego fakt, iż przed każdym wyjściem na salony trzeba spędzić godziny na przygotowanie nienagannego makijażu, fryzury i stylizacji, trudno się dziwić, że Natalia Siwiec jest tak zajęta. W dodatku celebrytka kilka razy w roku wyjeżdża na wakacje w ciepłe kraje, dlatego wciąż cierpi na brak wolnego czasu. To zaś odbija się na jej relacjach z ludźmi:

Ja po prostu nie mam czasu na przyjaźnie - żali się Natalia w rozmowie z plajada.pl. Na szczęście u jej boku jest mąż:

Mam mało zawiązanych przyjaźni. Moim przyjacielem jest mój mąż, bo spędzamy ze sobą dużo czasu

Zapytana, czy przyjaźni się z kimś z polskiego show biznesu, odparła: Bardzo koleguję się z Karoliną Malinowską. To jest osoba, którą bardzo czuję, uwielbiam i wiem, że mogłabym do niej zadzwonić w środku nocy i by mi pomogła. Nikt inny nie przychodzi mi teraz do głowy