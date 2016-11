To jej bowiem tabloidy zarzuciły niechęć wobec starszej koleżanki. Bachleda miała być ponoć zazdrosna o to, jaką sympatią widzów cieszy się postać grana w "Pitbullu" przez Ostaszewską i z tego powodu, jak doniósł jeden z brukowców, wyszła obrażona z premiery filmu przed jego zakończeniem.

Rewelacje tabloidu skomentowała sama Alicja. W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku napisała:

Kochani,

taka refleksja po pobycie w Polsce.

Było pięknie. Dziękuję Patrykowi Vedze za powierzenie mi tak ciekawej roli

w jego filmie.

Niezmiernie ciesze się, ze film spodobał się tak licznej publiczności.

Również z tego, że mogłam wystąpić

na jednym ekranie z najlepszymi polskimi aktorami. Wbrew krążącym plotkom,

film widziałam, po raz pierwszy, na warszawskiej premierze i bynajmniej z

niego nie wyszłam!

Siedziałam wciśnięta w fotel pełna wrażeń i podziwu dla kreacji aktorskich,w

które ten film obfituje.

I tu obalę kolejną plotkę. Maję Ostaszewską podziwiam od wielu lat i jedyne

co czuje w stosunku do jej osoby to zachwyt i admiracja.

Cieszę się, ze było nam dane wystąpić w jednym filmie. Wszystkie kreacje

aktorskie były wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.