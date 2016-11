Awantura pomiędzy Rozenek i Wojewódzkim zaczęła się od programu "Azja Express, w którym Małgorzata i jej partner Radosław Majdan nie szczędzili słów krytyki Renacie Kaczoruk, ukochanej Kuby. Showman w odwecie udzielił wywiadu "Playboyowi", w którym oskarżył Rozenek o chwilowe rozbicie małżeństwa Piotra Kraśki:

Koleżanka Rozenek weszła do show biznesu jak do agencji towarzyskiej. Rozp..., na szczęście chwilowo, małżeństwo Karolinie Ferenstein. Ale na tym nie poprzestała. Zrobiła sobie listę… I ta osoba chce mi mówić o etyce, moralności i elegancji w zachowaniu? Stare grzechy rzucają długie cienie. Doda opowiadała mi o podsłuchu jaki zamontowała w samochodzie Radka, żeby sobie posłuchać jak ją romantycznie zdradza. I on mi chce mówić o elegancji. Kiepski bramkarz nie podskoczy do poziomu profesjonalnego sędziego.

Ta wypowiedź mocno zabolała panią Rozenek - Majdan. W wywiadzie dla "Super Expressu" celebrytka poinformowała, że pozwała Kubę do sądu:

Konflikt jest jednostronny. To są zaczepki jednej ze stron. Kuba zdecydowanie przekroczył granice w swoich wypowiedziach. Ja mam bardzo szeroką skalę akceptacji różnych opinii wobec mnie. Naprawdę. Ale nie wtedy, kiedy włącza się w to życie prywatne, a tym samym może to wpłynąć na to, jak twoje dzieci postrzegają ciebie. Wnosimy o 100 tysięcy, które w całości przekażemy na fundację TVN "Nie jesteś sam". Uda się na 100 proc., najgorsze rzeczy trzeba odwracać tak, żeby wyciągnąć z nich coś pozytywnego. A jak pomyślę, że z tej całej dziecinady chore dzieci będą miały sprzęt do rehabilitacji czy leki, od razu poprawia mi się humor.

Małgorzata nie odmówiła sobie także złośliwości skierowanej pod adresem dziewczyny Kuby. Zapytana, czy Renata Kaczoruk ma dobre maniery, odparła:

Osoba z dobrymi manierami nigdy nie ocenia kogoś trzeciego. Dlatego nie odpowiem ci na to pytanie. Ale casting do drugiego sezonu "Projektu Lady" jeszcze jest otwarty, więc zapraszam do zgłaszania się.