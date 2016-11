W programie Jarosława Kuźniara "Onet Rano" Maciej Maleńczuk opisał swoje spotkanie z Antonim Macierewiczem sprzed lat:

Pan Macierewicz w socjalizmie był przywódcą ZHP, a ja byłem harcerzem. Pamiętam, jak pan Macierewicz z fajką w zębach, z bródką, w berecie i w krótkich spodenkach wizytował mój obóz i przyczepił się do moich długich włosów.

Ponieważ Maleńczuk od najmłodszych lat był pyskaty, szybko znalazł ripostę:

Już wtedy mu podpadłem, miałem może z 10 lat, meldowałem i on do mnie powiedział "a dlaczego druh ma długie włosy?". Ja wtedy pod nosem odpowiedziałem "a dlaczego druh pali fajkę, przecież harcerz nie pali"

Muzyk skrytykował także pomysł Antoniego Macierewicza na Wojska Obrony Terytorialnej:

Teraz znów chce mieć grupę harcerzy. Oni są głównie po to, żeby ludziom zaglądać przez płot, żeby łazić po mniejszych miejscowościach i informować swojego dowódcę, co u kogo się dzieje. To będą takie trójki społeczne, patrol trolli, którzy będzie zaglądać co się dzieje w twojej zagrodzie.