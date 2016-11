Kinga Rusin przez trzy lata mieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej ówczesny mąż, Tomasz Lis pełnił rolę korespondenta Telewizji Polskiej. Wówczas, początkująca dziennikarka miała okazję pozować do wspólnego zdjęcia z Billem Clintonem.

W nocy, kiedy Amerykanie wybierali nowego prezydenta, Rusin opublikowała fotografię na Facebooku:

Pamiątkowe zdjęcie z "Pierwszym Mężem"???

Z czasów kiedy jego żona była "tylko" Pierwszą Damą. Biały Dom, Gabinet Owalny, lipiec 1994😉

Ameryka to wbrew powszechnej opinii konserwatywny kraj, w którym każdy nosi wprawdzie "buławę w plecaku", ale nie każdy ma ubezpieczenie zdrowotne, gdzie prawo nie gwarantuje nie tylko płatnego urlopu wypoczynkowego, ale nawet macierzyńskiego, gdzie dobra szkoła to zazwyczaj droga szkoła. To kraj, w którym kobiety statystycznie zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni na tym samym stanowisku, w którym pomimo politycznej poprawności dobrze ma się i rasizm i seksizm. Mimo tego ten kraj od początku swego istnienia daje ludziom nadzieję na lepsze życie i spełnienie marzeń. Być może dziś w nocy spełni też marzenie Hillary Clinton o byciu pierwszą kobietą prezydentem w jego historii.

Niestety wyniki wyborów pokazały, że Hillary Clinton nie została prezydentem, a jej mąż Pierwszym Mężem USA.