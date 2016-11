Do sprzeczki, pomiędzy Magdą Gessler i Martyną Wojciechowską doszło w programie "Dzień Dobry TVN". Tematem rozmowy było równouprawnienie kobiet, które zdaniem Magdy Gessler już w Polsce funkcjonuje:

W Polsce kobiety są traktowane prawie najlepiej na świecie. Ja się czuję odwrotnie, z nadzwyczajnymi przywilejami. Na tle krajów, które znam, Polska ma kobiety, które rządzą kobiety, które same o sobie stanowią. Zabrakło nam kiedyś szacunku do mężczyzn, bo zapomniałyśmy jak oni wyglądają przez długie lata. W porównaniu z Ameryką Południową, to my tutaj mamy oazę.

Ze słowami restauratorki nie zgodziła się Martyna Wojciechowska. Podróżniczka uważa, że Gessler nie powinna oceniać ogólnej sytuacji kobiet w Polsce na swoim przykładzie:

Słucham z zaskoczeniem tego co mówisz Magdo. Ja też nie mogę narzekać, że zarabiam mniej niż moi koledzy po fachu, ale traktuję siebie, jako osobę uprzywilejowaną. Nie można zapominać jednak o tym, jaka jest ogólnie pozycja kobiet. Kobiety zarabiają mniej za tę samą pracę, natrafiają na szklany sufit i nie mogą awansować w wielu strukturach. To, że niektórym kobietą się udaje, potrafią sobie wywalczyć ciężką pracą to miejsce, to nie znaczy, że my mamy równouprawnienie w tym kraju.

Magda Gessler stwierdziła wówczas, że w Ameryce Południowej, którą dobrze zna, kobiety mają znacznie gorzej, niż Polki, a Polska jest dla pań prawdziwą oazą.

To, że w innych krajach jest gorzej, to mnie nie pociesza. Mamy ograniczenia ekonomiczne, myślowe… I naprawdę, jeśli panowie się w tym nie odnajdują, to jest ich problem – powiedziała podróżniczka. Z opinią Martyny Wojciechowskiej zgodzili się prowadzący - Magda Mołek i Marcin Meller oraz Iwona Guzowska, która przyznała, że jako sportsmenka zarabiała znacznie mniej niż jej koledzy.