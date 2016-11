Karolina Korwin Piotrowska na swoim profilu na Facebooku często z ironią i sarkazmem komentuje poczynania celebrytów. Ostatnio dwukrotnie zwróciła uwagę na Patryka Pniewskiego, który na jednym z portali internetowych opowiadał o tym, że ma sztucznego zęba i w przeszłości został napadnięty. Dziennikarka wyśmiała te wypowiedzi, co najwyraźniej mocno zabolało aktora, który odpowiedział jej na portalu społecznościowym. Tę niezbyt wyszukaną wypowiedź skierowaną po swoim adresem, Korwin Piotrowska zamieściła na Instagramie.

wpis Patryka Pniewskiego / Instagram

Do ataku przystąpili także fani Patryka Pniewskiego, którzy obrzucili Korwin Piotrowską obelgami. Dziennikarka skrupulatnie wybiera najbardziej chamskie i agresywne z nich, a następnie publikuje profile ich autorów. O internetowej aktywności młodocianych hejterów informuje także ich szkoły i rodziców:

Szkoły poinformowane, odpowiednie służby też i może rodzice zaczną wreszcie wychowywać swoje dzieci oraz sprawdzać, co wypisują i do kogo w czasie wolnym. Najwyższy czas.

Jakie są pseudo gwiazdy tacy są i fani, niestety. Kiepscy, chamscy, bez znajomości podstaw języka polskiego i źle wychowani.

Sam Patryk Pniewski wystosował do swoich fanów oświadczenie, które tylko pozornie ma uspokoić atmosferę:

Pani Karolina Korwin-Piotrowska żyje z napadania na ludzi zarabiając na tym pieniądze. W związku z tym apeluje o nie zajmowanie stanowiska i nie generowanie ruchu na jej portalach społecznościowych odnośnie całej sprawy. Ja jako człowiek pełen empatii, życzliwości dla ludzi i swoich odbiorców staram się być sobą i tylko dobrze wykonywać swoją pracę, która do najłatwiejszych nie należy. W przyszłym tygodniu pojawi się informacja o najnowszym filmie, w którym mam przyjemność grać i myślę, ze to będzie naprawdę ciekawszy temat do rozmów... 😉

Pozdrawiam,

Patryk

Co sądzicie o tym sporze?