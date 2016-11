Kilka miesięcy temu, Wojciech Cejrowski na antenie Radia Koszalin wyraził swoją sceptyczną ocenę programu 500+. Zdaniem podróżnika bowiem, rozleniwia on ludzi i sprawia, że nie chce im się pracować. Na potwierdzenie swojej tezy podróżnik podał przykład mężczyzn, których dotychczas zatrudniał do wycinania trzciny. W tym roku zaś powiedzieli mu: "panie, ja mam trójkę dzieci, to ja mam 1000 złotych miesięcznie".

Cejrowski nie ma wątpliwości, że to właśnie krytyka rządowego programu byłą przyczyną cofnięcia dwóch propozycji współpracy z Polskim Radiem:

Tak, notabene, postąpiło Polskie Radio. Jednego dnia dwie propozycje prowadzenia audycji z Trójki i Jedynki, a potem okazało się, że piętro wyżej w zarządzie ktoś powiedział, że Cejrowski krytykuje 500+, w związku z czym wycofano te propozycje - poskarżył się w Radiu Koszalin.

