Radosław Majdan w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że bardzo chciałby zostać ojcem. Piłkarz tak bardzo marzy o powiększeniu rodziny, że ucieszyłby się nawet z bliźniaków:

Mam wspaniałą rodzinę, chciałbym ją powiększyć. Z Małgosią, którą bardzo kocham, wierzę, że będę miał córeczkę. To będzie szczęśliwa rodzina. Mała królewna by się przydała. Mam nadzieję, że tak będzie. A może trafią się bliźniaki

Majdan, który we wrześniu poślubił Małgorzatę Rozenek przyznaje, że świetnie odnalazł się w roli ojczyma dla jej dwóch synów:

To są fantastyczni chłopcy, których nie można nie kochać. Ja lubię dzieci, ja się do tego nie muszę zmuszać. Jest też takie powiedzenie, że jak mężczyzna kocha kobietę, to z automatu kocha jej dzieci. Martwiłem się, że oni mogą mnie nie polubić, ale wszystko było OK. Mówimy sobie po imieniu