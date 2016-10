Majewski skomentował głośną sprawę wypowiedzi szefa MON na temat okrętów desantowych typu Mistral. Satyryk pomylił jednak kolejność, bowiem to nie Rosja Egiptowi, a Egipt Rosji miał zdaniem Macierewicza przekazać okręty za jednego dolara:

Czytaj więcej Nowoczesna o Macierewiczu: Minister religii smoleńskiej. Polacy nie czują się bezpiecznie

Antoni Macierewicz powiedział że "wie", że Rosja sprzeda Egiptowi okręty Mistral za dolara.

Tak się nie stało, więc teraz twierdzi że tylko dzięki temu, że sprawę nagłośnił nie doszło do tej transakcji!! To niesamowite!

W ten sposób mógłby powiedzieć pewnego dnia, że kosmici chcieli zaatakować Polskę! A jakby ktoś powiedział, że to nieprawda to wtedy Macierewicz by uznał, że to jego wielki sukces, bo mówiąc o tym zmusił Marsjan do odstąpienia od inwazji!

To wielki strateg!

Czytaj więcej "To żart internetowy". Miller o słowach Macierewicza w sprawie "mistrali za dolara"

Ironiczny komentarz Szymona Majewskiego nie pozostawia złudzeń, co satyry naprawdę sądzi o poczynaniach Antoniego Macierewicza.