Siostra na misji przeciw hipokryzji , love it or hate it , prawda uzdrawia . Kocham i szanuję Natalia Maria Przybysz #prochoice

Czytaj więcej Odważne wyznanie Natalii Przybysz: Miałam aborcję prawie rok temu

Jednak kiedy na jej profilu ludzie zaczęli bardzo agresywnie atakować jej siostrę, Paulina zaapelowała o podpisywaniem się pod akcją "Jesteśmy solidarne z Natalią Przybysz":

Nie chodzi o popieranie aborcji ,serio nikt nie marzy o aborcji ! Chodzi o obronę wolności. Wolość to brak strachu - odwaga. Jeśli dotyka Cię to ile nienawiści można wylać na kogoś kto ma odwagę być szczery i tak pięknie naiwnie niewygodnie niesamowity jak moja siostra ktòra podzieliła się swoją historią dla milionow kobiet ktore te historie znają juz z życia bardzo dobrze i dla tych ktore nie mają odwagi wnieść dyskusji narodowej na prawdziwe znaczenie #prochoice to podpisz się . A jak wybierasz kontynuację nienawistnych komantarzy pod tym postem to też spoko , nie usuwam, moze za jakis czas wròcisz do swojego komentarza i pomyślisz jeszcze raz. Mam wrażenie że Naròd tak bardzo potrzebuję się gdzieś wyrzygać. Przybysze mają się dobrze, mali i duzi . Peace and love . #znatalią