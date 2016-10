Maciej Zień był gościem ostatniego odcinka internetowego programu "Gwiazdy Cejrowskiego". Projektant opowiedział między innymi o swoim małżeństwie, zawartym w 2015 roku w Brazylii. Zapytany przez gospodarza, czy kiedy poznał swojego męża, była to miłość od pierwszego spojrzenia, potwierdził:

Przechodziłem ulicą , wszedłem do baru i…pach! Antek zaczął rozmowę, zapytał co robię, zainteresował go mój plecak. Od plecaka się zaczęło, od tamtej pory jesteśmy nierozłączni. Po 3 miesiącach znajomości podjąłem decyzję o ślubie, To szaleństwo, ale zakończone sukcesem

Maciej Zień przyznał, że w mężu najbardziej zachwyciło go dobre serce. Antonio jest duchowo rozwinięty, zajmuje się jogą, masażami i dzięki niemu, przy nim Maciej czuje się bezpiecznie i spokojnie. Projektant dodał także, że jego rodzina i przyjaciele bardzo dobrze przyjęli zarówno jego ukochanego, jak i ich decyzję o małżeństwie.

