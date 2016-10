Kinga Rusin dwa dni temu zamieściła na swoim profilu post, w którym zachęca swoich fanów do sprzeciwy wobec polowań na dziką zwierzynę oraz wycinki wiekowych drzew:

Nie możemy być zakładnikami myśliwskiego lobby na którego czele staje kolejny minister środowiska. Powiedzmy głośne NIE dewastacji lasów, wycinaniu wiekowych, bezcennych drzew, zabijaniu dostojnych jeleni, płochliwych saren, dzików, zajęcy, a nawet królewskich żubrów czy niezwykle rzadkich wilków! - apelowała dziennikarka

Pod jej wpisem rozgorzała gorąca dyskusja, w której udział wzięli zarówno zwolennicy Kingi, jak i osoby niezgadzające się z jej zdaniem, czyli głównie leśnicy i myśliwi. Zarzucili oni dziennikarce wypowiadanie się w temacie, o którym nie ma pojęcia:

Rozumiem, że pojęcie selekcja i plan lowiecki na br. są dla Pani obce.. Tak to jest jak laicy się wypowiadają.. Radziłbym obejrzeć obie strony medalu.

Rusin nie dawała się jednak zbić z tropu:

Jakie strony??? Smierć i zycie??? Prosze sie nie ośmieszać tą sekekcją! (...) Nie mam 5 lat! I wiem co mowie! To co leśnicy robia w Puszczy Karpackiej i co cały czas próbują robic w Białowieskiej to SKANDAL! Tak, wycinane są DRZEWA WIEKOWE, KILKUSETLETNIE. Robione tzw. zrywki! Nie musze Panu tłumaczyć o co chodzi prawda!? Pewnie broni Pan swojej posady. Ok! Ale prosze nie siać propagandy i nie kłamać na MOIM profilu. BYŁAM! WIDZIAŁAM! NAGRAŁAM! Ja mowię o FAKTACH a Pan udaje że o nich nie wie. Zasady zasadami a jak jest, widac gołym okiem! Nadleśniczy to w swoich rejonach "udzielni książęta". Robią co chcą za pełną aprobatą ministra środowiska. Z lasów robicie uprawy drzew i słono na tym zarabiacie, dzikie zwierzęta traktujecie jak waszą własność. Rzeczpospolita Myśliwych! A zwykłych ludzi karmi sie tymi bajeczkami o "gospodarce leśnej" i dobrym gospodarzu.

Część leśników wybrała jednak inny sposób na przekonanie Kingi Rusin o swoich dobry zamiarach wobec lasów. Na YouTube zamieścili film skierowany do dziennikarki, opatrzony takim komentarzem:

Ostatnio Kinga Rusin powiedziała, że boi się leśników, że jej grożą, że chcą unicestwić. A leśnicy są super, kochają las i swoją pracę, co świetnie widać na tym filmie.