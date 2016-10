Radosławowi Majdanowi nie spodobało się to, co w wywiadzie dla "Playboya" Kuba Wojewódzki powiedział na temat jego żony, Małgorzaty. Chodzi o zarzut dotyczący próby rozbicia małżeństwa Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko:

Koleżanka Rozenek weszła do show biznesu jak do agencji towarzyskiej. Rozp..., na szczęście chwilowo, małżeństwo Karolinie Ferenstein. Ale na tym nie poprzestała. Zrobiła sobie listę… I ta osoba chce mi mówić o etyce, moralności i elegancji w zachowaniu? Stare grzechy rzucają długie cienie. Doda opowiadała mi o podsłuchu jaki zamontowała w samochodzie Radka, żeby sobie posłuchać jak ją romantycznie zdradza. I on mi chce mówić o elegancji. Kiepski bramkarz nie podskoczy do poziomu profesjonalnego sędziego.

Czytaj więcej Wojewódzki zarzuca Rozenek próbę rozbicia małżeństwa Piotra Kraśki. Małgorzata zapowiada pozew

Majdan stanął w obronie ukochanej kobiety. Jego apel skierowany do Kuby Wojewódzkiego na swoim profilu w Instagramie opublikowała Małgorzata Rozenek:

Kubo, jesteś dla mnie nikim, wiec nie uda Ci się mnie obrazić. Obraziłeś jednak kobietę, która jest matką dwójki dzieci i moją żoną. Ale nawet w najgorszych wydarzeniach i osobach zawsze trzeba dopatrywać się wyłącznie pozytywnych stron. I tak będzie tym razem! Odszkodowanie, które dostaniemy od Ciebie w sądzie, trafi na konto jednej z instytucji charytatywnej.

P.S. A mówiąc o faulu, widać, że nigdy go nie doświadczyłeś, chociaż powinieneś już wielokrotnie…

Czytaj więcej Wojewódzki ostro krytykuje Rozenek: Widzowie nie są idiotami

Jak sądzicie, czy Rozenkowie mają szansę wywalczyć od Kuby Wojewódzkiego odszkodowanie?