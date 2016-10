Kuba Wojewódzki nigdy nie pałał sympatią do Małgorzaty Rozenek, czemu wyraz dawał wyśmiewając jej telewizyjne programy. W swoich szyderstwach dziennikarz był łagodny do czasu, aż państwo Majdanowie nie wzięli na celownik jego dziewczyny. Małgorzata i Radek bardzo niepochlebnie wyrażali się bowiem o zachowaniu Renaty Kaczoruk w show "Azja Express" sugerując także, że to Kuba nauczył ją nieeleganckich zachowań, jakie przejawiała wobec innych uczestników show.

W ostatnim wywiadzie udzielonym magazynowi "Playboy", Wojewódzki twardo stanął w obronie Renaty twierdząc, że Rozenek i Majdan nie mają moralnego prawa oceniać zachowań innych

Będę ją bronił przed ludźmi, którzy grają nie fair, a przebierają się w strój drużyny reprezentanta moralności. Małgosia i Radek są tego przykładem. Grają nieczysto. A ja w obronie najbliższych też potrafię faulować. Jeśli ich tonacja względem Renaty i jej tak zwanego skandalicznego zachowania się nie zmieni, to ja też zmienię ton. I wtedy Radkowi może opaść szczęka do murawy. Bo można sobie sfałszować twarz ale przeszłości się nie da.

Kuba poszedł dalej i wysunął wobec Majdanów poważne zarzuty:

Koleżanka Rozenek weszła do show biznesu jak do agencji towarzyskiej. Rozp..., na szczęście chwilowo, małżeństwo Karolinie Ferenstein. Ale na tym nie poprzestała. Zrobiła sobie listę… I ta osoba chce mi mówić o etyce, moralności i elegancji w zachowaniu? Stare grzechy rzucają długie cienie. Doda opowiadała mi o podsłuchu jaki zamontowała w samochodzie Radka, żeby sobie posłuchać jak ją romantycznie zdradza. I on mi chce mówić o elegancji. Kiepski bramkarz nie podskoczy do poziomu profesjonalnego sędziego.

Mocno krytykowane zachowanie Renaty Kaczoruk w "Azja Express" Wojewódzki wytłumaczył zaś w ten sposób:

Znam moją dziewczynę prawie cztery lata i nie potrafiłbym wygłosić o niej tylu informacji i diagnoz ile wygłaszają ci, którzy znają ją od czterech odcinków. Nie chce jej bronić, bo jest dorosła i sama sobie da radę. Poza wszystkim nie było mnie tam. Wierzę jej, kiedy mi mówi, że zarówno producentka jak i reżyser obiecywali jej podróżniczy program bez konfliktów i agresji. A wyszedł azjatycki Big Brother. Gdzie w tej opowieści jest historia o ludziach, którzy żyją i podróżują za jednego dolara dziennie? Jest za to opowieść o celebrytach na delegacji, którzy się za jednego dolara nap.... Karykatura formatu. Albo dostosowanie go do potrzeb mentalnych telewizyjnego ludożercy. Spadająca oglądalność wskazuje na to, że przestrzelili.

Małgorzata Rozenek wywiad Kuby przeczytała i zapowiada, że spotka się z dziennikarzem w sądzie:

#środowy #wieczór #jak #zawsze z @azjaexpresstvn #super #program #p.s. Kubo, po tym odcinku rozumiemy Twoje frustracje trochę lepiej p.s.s. #szykuje #się #proces #roku