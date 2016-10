W rozmowie z "Faktem" Marzena Kipiel-Sztuka zdradziła, że pod koniec lat 90. przechodziła kryzys zawodowy. Brak ról do grania zmusił aktorkę do wyjazdu do Monachium:

Pracowałam tam przez pół roku jako sprzątaczka. Jechałam na szmacie, sprzątałam mieszkania i toalety. Zmywałam podłogi, odkurzałam, prasowałam koszule, czyściłam srebrne sztućce i zastawy

Kipiel-Sztuka zarabiała 20 marek na godzinę, zadowolona ze swojej pracy i za wszelką cenę chciała ją utrzymać:

Czyściłam coś w łazience, a właścicielka domu mi mówi, że widziała mnie wcześniej w filmie, bo jej mąż był recenzentem filmowym. Powiedziała, że nie wypada, żebym myła toalety, a ja ją błagałam, żeby mnie nie zwalniała. Do dziś utrzymujemy kontakty

W 1999 roku Kipiel-Sztuka dostała angaż do serialu "Świat według Kiepskich", w którym gra do dziś ciesząc się dużą sympatią polskiej widowni.