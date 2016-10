Wszystko zaczęło się od komentarza, jaki na Twitterze zamieściła Beata Tadla. Nawiązując do zakazu wstępu do Sejmu, jaki otrzymał jeden z fotoreporterów za zrobienie zdjęcia posłanki PO Lidii Gądek siedzącej na sali obrad bez butów, dziennikarka pokazała, co na swoim profilu publikuje Dominik Tarczyński. Poseł PiS zamieścił bowiem zdjęcie swojej stopy w kąpieli na tle Pałacu Kultury. Tadla opatrzyła tę nietypową fotkę polityka takim komentarzem:

A może tak roczny zakaz zbliżania się do własnej komórki dla posła Tarczyńskiego? Co za absurd z tą karą dla fotoreportera sejmowego!

Proponuję roczny zakaz zbliżania się do własnej komórki dla posła Tarczyńskiego. pic.twitter.com/rOKh1dec4S — Beata Tadla (@beata_tadla) 6 października 2016

Dominik Tarczyński najwyraźniej poczuł się bardzo dotknięty komentarzem dziennikarki, bowiem odpowiedział jej w mało elegancki sposób:

Beata, a ja proponuje ustawowy zakaz dostępu do kretów i innych mężów kobiet których małżeństwa są niszczone Miło Ci?

Na atak posła Tarczyńskiego, Tadla odpowiedziała na Facebooku:

A oto reakcja pełnego powagi posła na mój żart z jego stopą. Wstydziłby się Pan! I nie jesteśmy na TY!

Na Twitterze poprosiła zaś Tarczyńskiego by wyjaśnił, jakie rozbite małżeństwo ma na myśli: