Miesiąc temu Kuba Wojewódzki został zatrzymany na autostradzie za jazdę z prędkością 206 km/h. Policjanci zamiast wypisać mandat, zrobili sobie z gwiazdorem wspólne zdjęcie przed jego zielonym lamborghini. Fotografia, która jak wszystko co publikuje Wojewódzki zdobyła dużą popularność w serwisach społecznościowych, zwróciła uwagę przełożonych łaskawych funkcjonariuszy, co skończyło się wymierzeniem im kary.

Odpowiedzialności za znaczne przekroczenie prędkości nie uniknie także sam Wojewódzki. Jak dowiedział się dziennik.pl, postępowanie w jego sprawie jest w toku, mimo iż nie został ukarany mandatem tuż po zdarzeniu.

Czytaj więcej Kuba Wojewódzki wkopał policjantów? Gwiazdor TVN wywinął się od mandatu

Całą sytuację Kuba skomentował na swoim profilu na Facebooku:

Idę do więzienia. Żegnajcie.

Oto najsympatyczniejsi Policjanci w Polsce. Rozumiejący, ze władza to także zdolność używania głowy. Nie zawsze pałki. Za to dostali wpier...l. Od ministra Mariusza, co duzo mowi o przestrzeganiu prawa, bo cos o tym wie

Panowie❗️Raz jeszcze dzieki za miłe spotkanie i wybaczcie ...

/ Instagram

Czytaj więcej Kuba Wojewódzki nie nacieszył się nowym bentelyem. Wjechał w niego pijany kierowca [FOTO]