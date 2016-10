Dziewczyna Kuby Wojewódzkiego jest chyba najmniej lubianą uczestniczką show "Azja Express". Ostrych słów Renacie nie szczędzili przede wszystkim Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek. Krytykując modelkę, uderzali także w jej chłopaka:

Kto ma ją miał nauczyć zachowania do drugiego człowieka, narzeczony? No błagam cię, to właśnie on jej dawał takie wskazówki! - mówił Majdan w programie

Kubę najwyraźniej zabolały drwiny z Renaty, bowiem odgryzł się Radkowi w swojej rubryce na łamach "Polityki":

Z programu „Azja Express” odpadli Małgorzata i Radosław Majdan. Szkoda. To pierwszy program pokazujący Małgorzatę we właściwej tonacji. Wyluzowanej i pyskatej. Dla Radka nie powinno być nowością, że dalej grają ci, których sędzia nie złapie na faulu.