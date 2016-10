W rozmowie z wPolityce.pl Jerzy Zelnik w dość kontrowersyjny sposób podsumował kobiety protestujące przeciwko całkowitemu zakazowi aborcji w Polsce:

Moje ciało, moja sprawa? To, co w takim razie taka kobieta uważa? Że to życie, które w niej się rozwija, można porównać do czegoś w rodzaju obcięcia paznokci? Ona daje schronienie powstającemu życiu i jemu służy. To nie jest obce ciało, tylko nowe życie. Kobieta nie może wyciąć go jak jakiejś rakowej narośli. Zastanawiam się, gdzie te kobiety mają rozum i serce, jeżeli tego nie rozumieją. Tu można chyba mówić o jakimś odczłowieczeniu tych kobiet.

Czytaj więcej Jerzy Zelnik tajnym współpracownikiem SB? "Już teraz proszę o wybaczenie"

Aktor twierdzi, że wie, o czym mówi, ponieważ w przeszłości wraz z partnerką zdecydował się na aborcję:

Może jestem bardzo surowy, ale noszę w sobie to bolesne doświadczenie aborcji, z którego nie umiem się wyspowiadać. Do końca życia zapewne będę cierpiał z tego powodu, chociaż księża tłumaczą mi, że już się z tego wielokrotnie wyspowiadałem.

Czytaj więcej Jerzy Zelnik o aborcji: Byliśmy młodzi, myśleliśmy, że to jeszcze nie dziecko

Jerzy Zelnik sugeruje, że ratunkiem dla "odczłowieczonych" kobiet są rekolekcje:

To świadczy o stanie ducha tych pań ubranych na czarno. Ogarnia je wściekłość wobec prawdy i dobra, bo przede wszystkim myślą o swojej wygodzie. One nie rozumieją podstawowej rzeczy, że gdy człowiek nie służy innym ludziom, to w pełni właściwie nie żyje. (...)Myślę, że te kobiety wymagają duchowych rekolekcji, niekoniecznie kościelnych. Ważne, żeby naukowcy, lub jacyś dobrzy ludzie próbowali podejść do nich z sercem i spróbować otworzyć im oczy, uruchamiając w nich refleksję. Można powiedzieć, że żyjemy w społeczeństwie na różnym poziomie rozwoju. Wiele osób zatrzymało się niestety na poziomie niedouczenia i niedojrzałości. Ich religią jest „daj”, a nie „masz” . I tu jest problem.