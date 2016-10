W programie Magdy Mołek "W roli głównej" Hanna Lis wyznała, że praca przed kamerą to jej jedyna kompetencja:

Od 24 lat pracuję w telewizji. Nic innego nie umiem robić.

Dziennikarka zdradziła, że w przeszłości kilkukrotnie zdarzyło jej się odrzucać ciekawe oferty pracy, w tym także od jej obecnego pracodawcy, czyli stacji TVN:

Był taki moment, kiedy zaczęłam rozmawiać z CNN, gdzie byłam tydzień na stażu. To wyglądało tak, że mogłam tam wyjechać, ale byłam tutaj zbyt zakorzeniona: mama, tata, dzieci. Przy samym starcie TVN nie wsiadłam do tego pociągu, potem odjechał mi TVN24, potem TVN Style, kilka lat temu… Kiedy powstał pomysł, żeby zrobić ze mnie Nigellę Lawson, to nie do końca był mój klimat i charakter. Nie chciałam gotować z dekoltem na wierzchu

Wyobrażacie sobie Hannę Lis w roli polskiej Nigelli Lawson?