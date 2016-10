Anna Kalczyńska krytykowała poprzednie marsze organizowane w obronie praw kobiet. Dziennikarka twierdziła, że nie rozumie, o jaką godność walczyły jej koleżanki. I choć do poniedziałkowego "czarnego protestu" również się nie przyłączyła, to swoim komentarzem opublikowanym na Twitterze dała wyraz temu, iż powinniśmy zachować istniejący dotychczas w Polsce kompromis aborcyjny:

Otworzyliście puszkę Pandory, panie i panowie. Wylewa się narastająca frustracja, nie do opanowania. Po co było ruszać ten kompromis? Po co? — Anna Kalczyńska (@AnnaKalczynska) 3 października 2016

W jednej z wcześniejszych wypowiedzi Anna Kalczyńska deklarowała także, że jest przeciwniczką karania kobiet, które dokonały aborcji, choć sama sama uważa, że z moralnego punktu widzenia przerwanie ciąży jest niedopuszczalne.