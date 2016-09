Choć można było spodziewać się, że mocno promowany przez TVN program "Azja Express" stanie się telewizyjnym hitem tej jesieni, to dużym zaskoczeniem jest fakt, iż wśród jego fanów znalazł się Nergal. Lider grupy Behemoth do oglądania reality show przyznał się na Instagramie zdradzając jednocześnie, kto był jego faworytem.

Nie oglądam telewizji. Nie ma programów, które są w stanie przyciągnąć moją uwagę. Jednak z uwagi na tę parę, wkręciłem się w "Azja Express", ponieważ byli zabawni i prawdziwi. Dla mnie to oni są zwycięzcami! Teraz, kiedy nie ma ich już w programie, nie widzę powodu by dalej go oglądać - napisał muzyk publikując fotkę z Radkiem Majdanem i Małgorzatą Rozenek

Zgadzacie się z Nergalem który twierdzi, że po odejściu Majdanów nie ma dla kogo oglądać "Azja Express"?