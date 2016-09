Joanna Krupa w rozmowie z magazynem Cosmopolitan stwierdziła, że popiera słowa Jennifer Aniston, która w wielu wywiadach podkreśla, że małżeństwo i macierzyństwo nie są konieczne do tego, by kobieta poczuła się spełniona:

Zgadzam się z nią w 100 procentach. O wartości kobiety nie decyduje mężczyzna czy dziecko, to tylko część jej życia - wyjaśnia w kobiecym magazynie. Niektóre kobiety są tak zajęte swoim życiem, że nie pragną mieć dzieci i doskonale to rozumiem. Tak naprawdę nie czuję, że potrzebne mi są teraz dzieci. Czy kiedykolwiek będę miała potrzebę macierzyństwa? Pewnie kiedy się już ma dzieci, nie można sobie bez nich wyobrazić życia. Sama odkładałam macierzyństwo na później, ponieważ moja kariera zawsze była dla mnie najważniejsza. Mój mąż chce mieć dzieci, więc zobaczymy, co będzie.

Aby umożliwić sobie zajście w ciążę w późniejszym okresie, Joanna Krupa dwa lata temu poddała się zabiegowi pobrania komórek jajowych, które następnie zostały zamrożone do czasu, gdy modelka poczuje chęć zostania mamą.