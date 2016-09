Nagrywanie krótkich przesłań skierowanych do Agaty Dudy to kolejna odsłona "czarnego protestu", będącego sprzeciwem wobec projektu ustawy całkowicie zakazującej aborcji w Polsce. Paulina Młynarska w swoim apelu do pierwszej damy zwróciła uwagę na to, że angażując się w kampanię wyborczą męża, Agata Duda przestała być apolityczna:

Prezydentowo, Agato Dudo, pierwsza damo zwracam się do pani z apelem w imieniu swoim i setek tysięcy, a może nawet milionów polskich kobiet, które dziś z zapartym tchem oczekują, że zajmie pani stanowisko wobec obłąkańczego projektu, ustawy całkowicie zakazującego aborcji w Polsce. My nie kupujemy tego, że pani jest apolityczna i że pani się nie angażuje, a to dlatego, że wzięła pani bardzo czynny udział w kampanii prezydenckiej swojego męża i setki tysięcy kobiet zagłosowały na niego właśnie dlatego, że pani je do tego przekonywała. To dla nas bardzo ważne, żeby była pani dziś z nami. Zwracam się jako do matki, jako do nauczycielki, jak do siostry. Czekamy na panią

Podobny apel do Agaty Dudy opublikowała także dziennikarka Eliza Michalik. Czy pierwsza dama posłucha tych głosów, wyjdzie z cienia i zabierze głos w temacie aborcji?



