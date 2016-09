"Ja zwariuję..." - w taki sposób skomentowała zamieszczony przez siebie na Facebooku link Krystyna Janda. Aktorka i reżyserka odsyłała swych fanów do tekstu, w którym cytowana była wypowiedź, jakiej jednemu z tygodników miała udzielić Marta Żmuda-Trzebiatowska. Z artykułu wynikało, że 32-letnia pochodząca z Przechlewa aktorka nie jest entuzjastką pracy w niedzielę. Sugerowano również, że wygłoszona przez nią opinia ma związek ze zgłoszonym w Sejmie przez związkowców z "Solidarności" projektem ustawowego zakazu pracy w niedzielę.

Do sprawy odniosła się jednak sama Żmuda-Trzebiatowska, która napisała, że cytowanego wywiadu... nigdy nie udzieliła, a o swej miejscowości mówiła w innym wywiadzie - dla "Twojego Stylu". Przekonywała, że wypowiedź została wyrwana z kontekstu i nadinterpretowana. Aktorka odcięła się również od wszelkich związków z polityką oraz wspierania jakichkolwiek politycznych rozwiązań.

- Jestem osobą, która nie angażuje się publicznie w polityczną debatę i chciałabym, aby to zostało uszanowane, bo w ostatnich dniach przypisano mi, że niejako popieram projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę... 😳 Nigdy też nie komentowałam różnych newsów, które pojawiały się na mój temat, bo uważam to za stratę czasu i energii, ale ten mnie wyjątkowo zbulwersował. Zwłaszcza, że zaczęły go komentować całkiem na serio, całkiem poważne osoby - napisała na Facebooku.